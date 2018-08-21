ارتفاع معدلات عمليات التنصت الأمني على الهواتف في بلجيكا

اتخذت الشرطة البلجيكية العام الماضي إجراءات للتنصت على مكالمات هاتفية شملت 7475 حالة في إطار 957 تحقيقاً قضائياً، وفق قاله وزير العدل، كوين غينز، في إطار ردود له تحت قبة البرلمان.
ارتفاع عمليات التنصت زادت خمسة بالمائة مقارنة بالعام 2016، بينما كان العدد 5590 في العام 2011، وبقي هذا العدد في ارتفاع مضطرد، خاصة في ظل عمليات مكافحة الإرهاب.
ويشير الوزير غينز إلى أنه عمليات التنصت على الهواتف باتت تكلف الحكومة 6 ملايين يورو، بعد أن كانت تكلف ما بين 13 و14 مليون يورو خلال السنوات السابقة، ومردّ ذلك، حسب ما يوضح غينز، إلى الاتفاق الذي تم إبرامه مع المشغلين، الذين يعملون الآن بشكل جزئي على أساس معدل ثابت.
ويقتصر التنصت على الهاتف في بلجيكا على حالات الجرائم الخطيرة، مثل جرائم الإرهاب أو الاتجار بالبشر، ويتوجب على ضابط الشرطة الحصول على إذن من قاضي التحقيق قبل الشروع بعملية التنصت.
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