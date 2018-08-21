وزيرة في حكومة نيوزيلاندا حامل وتستقل الدراجة الهوائية للتوجه إلى عيادة الولادة.
وزيرة نيوزيلندية تتوجه للمستشفى لتضع مولودها وهي تركب دراجة
وزيرة نيوزيلندية تتوجه للمستشفى لتضع مولودها وهي تركب دراجة
وزيرة النساء النيوزيلندية عن حزب الخضر المدافع عن البيئة تقول ما تفعل وسلوكها يتسق مع مبادئها.
السيدة جولي جنتر التي تهوى هذا النوع من وسائل النقل، استقلت دراجتها لتقطع مسافة كيلومتر واحد تفصل منزلها عن مستشفى الولادة بمدينة أوكلاند.
وقالت مازحة: "لقد قررنا أنا وشريكي أن نستقل الدراجة لأن السيارة لم تسعْنا، لكن هذا جعل أيضا مزاجي يتحسن" بحسب السيدة جنتر التي نشرت صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تركب الدراجة.
الوزيرة النيوزيلاندية حامل في أسبوعها الثاني والأربعين ولم تذهب إلى المستشفى إلا بعد أن شعرت باقتراب موعد الولادة وقد أكرمتها السماء بصبي وزنه اكثر من أربعة كيلوغرامات، وهو ما قد يفسر مزحتها وقولها إنها عدلت عن ركوب السيارة للذهاب إلى المستشفى في إشارة إلى كبر بطنها.
وتعتبر الحكومة النيوزيلندية (يسار الوسط) في طليعة المدافعين عن ضرورة استعمال وسائل نقل نظيفة حفاظا على البيءة من التلوث.
بقي أن نتمنى للوزيرة السلامة لها ولمولودها وألا تعيد الكرّة حال عودتها إلى البيت ومعها الضيف الجديد.