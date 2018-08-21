شاهد: صلاة عيد الأضحى من قلب المسجد الأقصى أولى القبلتين
عيد الأضحى في القدس وغزة.. صلاة واحتفال ولكن..
في عيد الأضحى المبارك، هذه المناسبة مقدسة لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم، توافد الآلاف من المصلين المسلمين الفلسطينيين على أولى القلبتين وثالث الحرمين يوم الثلاثاء الموافق الواحد والعشرين من أغسطس-آب لأداء صلاة العيد.
عيد الأضحى هو واحد من أهم الأعياد في التقويم الإسلامي. وهو مربوط بأداء فريضة الحج في مكة المكرمة، والتي تعد واحدة من أركان الإسلام الخمسة، ويفترض أن يقوم بها كل مسلم قادر.
وقد أدى المقدسيون ومن يحق لهم دخول مدينة القدس صلاة العيد بينما تعيش المدينة المقدسة والأراضي الفلسيطينية بشكل عام حالة من الترقب والتوجس مما أصبح يعرف باسم صفقة القرن وفي ظل انسداد الأفق من إيجاد حل للصراع القائم بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ عقود.
وفي قطاع غزة المحاصر، أدى الفلسطينيون صلاة العيد على أراض خلاء الأراضي تديرها حركة حماس، حيث قاد مسؤولو الحركة الاحتفال في حقل مفتوح.