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روسيا

شاهد: كلاشينكوف تكشف عن بندقية AK-308 آخر إصداراتها

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شاهد: كلاشينكوف تكشف عن بندقية AK-308 آخر إصداراتها

شاهد: كلاشينكوف تكشف عن بندقية AK-308 آخر إصداراتها
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Reuters
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عرضت مجموعة "كلاشنيكوف" الروسية نموذجا جديدا لبندقية هجومية عيار 7.62 ملم، تحمل اسم AK-308 في المنتدى الدولي التقني العسكري.

التصميم يعتمد بالأساس على تصميم بندقية AK-103، وفيه بعضٌ من خصائص بندقية AK-102.

الكلاشنكوف الجديد والذي صُمم للتجربة مجهز بمخزن سعة 20 طلقة، وزنه فارغ 4.3 كيلوغراماً، بينما يبلغ طوله ما بين 880 – 940 ملمترا، وطول سبطانته 415 ملمترا، ومع الحربة يصبح طوله ما بين 1045 – 1105 ملمترا، كما يتمتع بإمكانية الطيّ.

وبحسب ما جاء في موقع kalashnikov.media الخاص بالشركة، فإن السلاح قابل للطي كغيره من بعض النماذج المشهورة من كلاشنيكوف.

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