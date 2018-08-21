الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى في العاصمة السورية. احتفال بطعم خاص هذه السنة ونظامه تمكن من السيطرة على أغلبية التراب السوري.
الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى في دمشق واحتفال بطعم انتصارات النظام الأخيرة
الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى في دمشق واحتفال بطعم انتصارات النظام الأخيرة
قام الرئيس السوري بشار الأسد بأداء صلاة عيد الأضحى بمسجد الروضة في دمشق في وقت يتمتع نظامه بأفضل وضع سياسي واستراتيجي له منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد عام 2011.
وحضر الأسد الصلاة بصحبة وزير الأوقاف السوري ومفتي الجمهورية وعدد من كبار المسؤولين السوريين.
واستعاد الجيش السوري مناطق واسعة بمحيط دمشق وجنوب غرب البلاد في وقت سابق هذا العام في ظل انحسار مناطق سيطرة المجموعات المسلحة حيث لم تبق سوى مناطق في محافظة إدلب شمال غرب سوريا بانتظار المعركة الحاسمة بين الطرفين وحلفائهما.
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