ترامب يشتبك مع عمدة نيويورك على تويتر بسبب شعار انتخابي

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متابعي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حين نشر تغريدة يتهم فيها عمدة نيويورك، بيل دي بلازيو، بسرقة شعار حملته الانتخابية "وعود قُطعت، وعود وُفيت".
يقول ترامب في تغريدته "بيل دي بلازيو، عمدة مدينة نيويورك ذو الضرائب المرتفعة سرق شعار حملتي الانتخابية، وعود قُطعت وعود وُفيت! هذا ليس لطيفاً أبدا، وليس خلاّقاً!"
وعلى الفور انهالت ردود متابعي ترامب، وخاصة منهم متصيدي الأخطاء، حيث قاموا بنشر مجموعة من الشعارات القديمة واتهموا الرئيس الأمريكي أنه سرقها ونسبها إليه حين استخدمها في حملته الانتخابية.
ومن تلك الشعارات شعار "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا" الشهير، وهو شعار استُخدم عام 1980 أثناء حملة الرئيس الأمريكي السابق، رونالد ريغان، الانتخابية وشعار "أمريكا أولاً" وهو شعار كانت تستخدمه مجموعة كو كلوكس كلان العنصرية تعبيرا عن إيمانها بتفوق العرق الأمريكي الأبيض.
ظهر دي بلازيو أمام لافتة كتب عليها باللغة الانجليزية "وعود قُطعت، وعود وُفيت"أثناء وضع حجر الأساس لمدرسة جديدة تضم 1000 مقعد في شرق نيويورك يوم الاثنين.
إقرأ أيضا على يورونيوز: