الليرة التركية ترتفع قليلا رغم تأكيد ترامب على عدم التنازل لأنقرة

ارتفعت الليرة التركية قليلا مقابل الدولار في تعاملات هزيلة يوم الثلاثاء، متجاهلة تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي استبعد فيها الموافقة على أي مطالب لتركيا مقابل الإفراج عن قس أمريكي محتجز.
وفي مقابلة مع رويترز، يوم الإثنين، قال ترامب إنه غير مهتم بأن يلحق موقفه الصارم أضراراً بالاقتصاد الأوروبي واقتصادات الأسواق الناشئة في نهاية المطاف.
وبلغت العملة التركية 6.0700 ليرة للدولار بحلول الساعة 0500 بتوقيت غرينتش، لترتفع بالمقارنة مع مستوى إغلاق عند 6.0865 يوم الإثنين، حين دخلت الأسواق التركية في عطلة عيد الأضحى التي تستمر بقية الأسبوع.
ولم يعلق مسؤولو الحكومة التركية على تصريحات ترامب في حديثهم بعد صلاة عيد الأضحى.
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ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الاثنين أزمة العملة التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة بأنها هجوم على اقتصاد تركيا لا يختلف عن الهجوم على العلَم التركي أو الآذان، مستخدما عبارات دينية ووطنية.
وفي خطاب مسجل للشعب التركي قبل عيد الأضحى، قال إردوغان بلهجة تحد إن الهدف من أزمة العملة الأخيرة "تركيع تركيا وشعبها".
وهوت الليرة نحو 40 بالمئة منذ بداية العام نتيجة مخاوف بشأن تأثير إردوغان على السياسة النقدية في البلاد وتفاقم الخلاف الدبلوماسي مع الولايات المتحدة. وامتد الاتجاه النزولي إلى عملات الأسواق الناشئة الأخرى والأسهم العالمية في الأسابيع الأخيرة.