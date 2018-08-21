واشنطن ترحل إلى ألمانيا حارس معسكر نازي في الخامسة والتسعين من العمر

قامت الولايات المتحدة الأمريكية بترحيل حارس سابق في أحد معسكرات الاعتقال النازية إلى ألمانيا بعد 14 عاماً من صدور أمر قضائي بترحيله.
وبحسب بيان للبيت الأبيض، تم تنفيذ قرار الترحيل بحق جاكيف باليج ( 95 عاماً) في وقت مبكر من صباح الثلاثاء وكان يقيم في مدينة نيويورك.
وذكر البيان أن ياليج كان حارساً سابقاً في أحد المعسكرات النازية في بولندا خلال الحرب العالمية الثانية، واعتُقل من قبل سلطات الهجرة الأمريكية.
وُلد ياليج في بولندا وهاجر إلى الولايات المتحدة عام 1949 وحصل على الجنسية الأمريكية بعد ثماني سنوات. وكان قد أخفى خدمته في معسكرات النازية عندما هاجر وقال إنه كان مزارعاً وعاملاً في مصنع.
وألغى قاضٍ فيدرالي جنسيته الأمريكية عام 2003 وأمر بترحيله عام 2004. ولكن لم تقبله أية دولة أوروبية.
خدم الرجل في معسكر "تراونيكي"، حيث قام بقتل ستة آلاف رجل وامرأة وطفل يهودي في شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 1943، في واحدة من أكبر المذابح التي تم ارتكابها بحسب ما ذكره بيان البيت الأبيض.
وتابع البيت الأبيض في ختام البيان : " الولايات المتحدة تعتبر التعرف على مجرمي الحرب النازيين وملاحقتهم القضائية وترحيلهم إحدى أولوياتها منذ عام 1970".
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