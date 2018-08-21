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شاهد: مسلمو كوسوفو يؤدون صلاة عيد الأضحى

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شاهد: مسلمو كوسوفو يؤدون صلاة عيد الأضحى

شاهد: مسلمو كوسوفو يؤدون صلاة عيد الأضحى
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أجواء صلاة العيد في كوسوفو.

تجمع مسلمو كوسوفو الثلاثاء في أكبر مسجد في العاصمة بريشتينا لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك. عيد الأضحى في كوسوفو هو عطلة رسمية في البلاد للسماح للمسلمين بأداء الصلاة ثم ذبح الأضحية وتوزيعها على الفقراء والجيران. ويبلغ عدد سكان كوسوفو 1.8 مليون نسمة، أغلبيتهم مسلمو الديانة بعد وجود أقلية كاثوليكية وحضور صربي أرثوذوكسي يتراوح عدده بين 100 و120 ألف شخص يتركز أغلبهم في مدينة ميتروفيتشا.