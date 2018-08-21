صلاة العيد في الحرم المكي.
شاهد: صلاة عيد الأضحى المبارك بالحرم المكّي
شاهد: صلاة عيد الأضحى المبارك بالحرم المكّي
تجمع أكثر من 2.3 مليون حاج اليوم الثلاثاء لصلاة عيد الأضحى المبارك في مكة المكرمة.
وكان الحجاج الآتون من شتى بقاع الأرض قد توجهوا إلى صعيد إلى جبل عرفات أمس الاثنين قبل أن ينتقلوا إلى المزدلفة ومنها إلى منى لرمي الجمرات على مدى ثلاثة أيام بدءا من اليوم.
وتجري مناسك الحج هذا العام وسط طقس متقلب وصلت فيه درجات الحرارة بالأراضي المقدسة إلى 40 درجة مئوية يوم الاثنين بعد ليلة من العواصف الرعدية والرياح الشديدة طالت حتى كسوة الكعبة قبل يومين.
وانخفضت درجات الحرارة بمكة المكرمة في أول أيام العيد لتصل إلى 36 درجة مئوية.
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