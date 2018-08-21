دخول مدرسي ملكي وبالقطار أرجوكم.
بعمر 6 أعوام: أميرة السويد تحضر أول يوم لها بالمدرسة
بعمر 6 أعوام: أميرة السويد تحضر أول يوم لها بالمدرسة
التقطت عدسات المصورين اليوم الثلاثاء حضور الأميرة إيستيل لأول يوم دراسي لها بحرم مدرسة مانيلا للنخبة شرق العاصمة السويدية ستوكهولم.
وتبلغ إيستيل من العمر ستة أعوام إلا أنها تبدأ دراستها الآن نظراً لارتفاع سن بدء ارتياد المدارس الابتدائية بالنظام التعليمي السويدي.
واصطحب الأميرة والداها حيث ظهرا مندمجين بشكل طبيعي وسط أولياء أمور بقية التلاميذ دون تفرقة في معاملة ابنتهم الأميرة من قبل مسؤولي المدرسة.
إيستيل هي ولية العهد الثانية لعرش السويد باعتبارها الابنة الوحيدة للأميرة فيكتوريا والأمير دانييل، كما أنها الحفيدة الأكبر للملك كارل السادس عشر غوستاف.
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