شاهد: الجولاني يحذر فصائل المعارضة في إدلب من التفاوض مع دمشق

حذر القائد العام لما يسمى"هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني فصائل المعارضة في إدلب من القيام بأية مفاوضات مع النظام السوري.
وتأتي كلمة قائد الفصيل الجهادي البارز تزامناً مع توجه الأنظار إلى محافظة إدلب آخر المعاقل التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا، حيث يتم الحديث عن هجوم كبير للنظام السوري وحلفائه لاستعادة السيطرة على المنطقة.
وقال الجولاني في كلمته المصورة التي بثتها الهيئة : " إن أسلحة الجهاد والثورة خط أحمر لا يقبل المساومة ولن توضع أبداً على طاولة المفاوضات".
وتابع الجولاني: " لقد حاول النظام وحلفاؤه اتباع سياسة المصالحات التي أسقط بها مناطق الجنوب إلا أن إخوانكم في الشمال من كافة الفصائل المجاهدة مدركون تماماً لمخططات العدو".
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وكان النظام السوري المدعوم من روسيا قدم تمكن بالفعل من استعادة السيطرة على مجموعة من المناطق في العاصمة دمشق والجنوب من خلال المفاوضات مع فصائل المعارضة في تلك المناطق.
ويرى محللون أن أي هجوم للنظام على إدلب سيقتصر على جزء صغير، ويرجحون أن يحسم اتفاق بين سوريا وتركيا وروسيا مصير بقية المنطقة.