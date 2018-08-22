أبّل الأميركية ستطرح"ماك بوك" منخفض التكلفة الشهر المقبل

من المقرر أن تكشف شركة أبل للتكنولوجيا عن جهاز "ماك بوك" منخفض التكلفة و"ماك ميني" عالي الأداء خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

يأتي هذا القرار في الوقت الذي شهدت فيه مبيعات أجهزة "ماك ميني" تراجعاً واضحاً خلال الفصل الثالث من هذا العام، وهو ما جعل الشركة تراهن على نمو مبيعاتها بفضل الإصدارات الجديدة، التي قد تعوّض الشركة الأميركية، وتبعث الحياة من جديد في خطوط الإنتاج التي شهدت نوعا من الركود في السنوات القليلة الماضية.

ووفقا لمجموعة "بلومبرغ" وموقع "انغادجت" الأميركي، فإنه على الرغم من عدم وجود الكثير من التفاصيل إلا أن الميزات المتوقع إضافتها بهذه الأجهزة تتضمن بعض المواصفات، التي ظل المستهلكون يطالبون بها لسنوات.