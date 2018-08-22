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الولايات المتحدة الأمريكية

أبّل الأميركية ستطرح"ماك بوك" منخفض التكلفة الشهر المقبل

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أبّل الأميركية ستطرح"ماك بوك" منخفض التكلفة الشهر المقبل

أبّل الأميركية ستطرح"ماك بوك" منخفض التكلفة الشهر المقبل
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REUTERS/Murad Sezer
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من المقرر أن تكشف شركة أبل للتكنولوجيا عن جهاز "ماك بوك" منخفض التكلفة و"ماك ميني" عالي الأداء خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

يأتي هذا القرار في الوقت الذي شهدت فيه مبيعات أجهزة "ماك ميني" تراجعاً واضحاً خلال الفصل الثالث من هذا العام، وهو ما جعل الشركة تراهن على نمو مبيعاتها بفضل الإصدارات الجديدة، التي قد تعوّض الشركة الأميركية، وتبعث الحياة من جديد في خطوط الإنتاج التي شهدت نوعا من الركود في السنوات القليلة الماضية.

ووفقا لمجموعة "بلومبرغ" وموقع "انغادجت" الأميركي، فإنه على الرغم من عدم وجود الكثير من التفاصيل إلا أن الميزات المتوقع إضافتها بهذه الأجهزة تتضمن بعض المواصفات، التي ظل المستهلكون يطالبون بها لسنوات.

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وسيبدو جهاز "ماك بوك" المحمول منخفض التكلفة إلى حد ما مثل جهاز "ماك بوك إير" الحالي (الأرخص نسبياً)، ولكن مع حواف أرفع تحيط بالشاشة، والتي ستصبح شاشة شبكية أكثر وضوحاً.

أما جهاز "ماك ميني"، الذي لم يتم تحديثه منذ حوالي أربع سنوات، فسيكون مخصصا للمهدنسين الذين لديهم خيارات جديدة للتخزين والمعالجة، على الرغم من أن ذلك سيجعله أكثر تكلفة من الإصدارات السابقة.

ويمكن لهذه المراجعات أن تساعد في بيع المزيد من الوحدات من خطوط المنتجات ذات الأداء الضعيف، لكن الشركة تعوّل على مبيعات ثلاثة هواتف جديدة، وساعات مزودة بشاشات أكبر، وجهاز "أيباد" الجديد، خلال الموسم الجديد.

Journalist name • Adel Dellal