أسماء الأسد المصابة بالسرطان تزور أطفالا يعانون من نفس المرض.
أسماء الأسد تزور أطفالاً مصابين بالسرطان في أول أيام عيد الأضحى
أسماء الأسد تزور أطفالاً مصابين بالسرطان في أول أيام عيد الأضحى
زارت أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري السوري بشار الأسد، في أول أيام عيد الأضحى، أطفال جمعية بسمة التي ترعى أطفالاً مصابين بالسرطان.
وذكرت صفحة رئاسة الجمهورية السورية في صفحتها على الـ"فيسبوك" وعلى تويتر أن زيارة أسماء للأطفال في مقر الجمعية بمنطقة حرستا بريف دمشق يوم الثلاثاء جاءت بهدف معايدتهم.
وكانت أسماء الأسد أشرفت على تأسيس جمعية بسمة عام 2006، التي تستقبل عشرات الأطفال المصابين بالسرطان وتعنى بهم في المجالات الصحية والاجتماعية والنفسية وغيرها، كما تقدم دعماً ماليا لذوي الأطفال لمساعدتهم على تحمل نفقات العلاج.
وأُعلن مؤخراً عن إصابة أسماء الأسد نفسها بمرض بسرطان الثدي، وأنها "تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية.
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وأسماء الأسد ولدت في العاصمة البريطانية لندن عام 1975، والدها الطبيب فواز الأخرس المقيم في لندن وأمها الدبلوماسية السابقة سحر العطري، وحصلت أسماء على شهادة البكالوريوس في علوم الكومبيوتر من كينغز كوليدج التابعة لجامعة لندن في عام 1996، وفي عام 2000 تزوجت من بشار الأسد، وأنجبت منه ولدين وبنت.
وخلال الأزمة التي تشهدها سوريا منذ العام 2011، لم تغادر أسماء الأسد البلاد، حيث تظهر بين الحين والآخر أثناء رعايتها نشاطات اجتماعية وإنسانية في دمشق ومدن سورية أخرى. وقد أثارت انتقادات الكثيرين ما وصف بصمتها على ممارسات النظام الذي يرأسه زوجها وانتهاكات حقوق الانسان في سوريا. وفي أحيان أخرى دار الجدل حول بعض مظاهر البذخ التي نُسبت لها على مستوى المظهر.
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