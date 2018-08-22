برلين: ارتفاع أعداد السلفيين واليمنيين المتطرفين واليساريين الراديكاليين

ارتفع العدد الإجمالي للمسلمين السلفيين في برلين من 840 العام الماضي إلى 950 حالياً، حسبما ذكرت صحفٌ المانية، يوم الأربعاء، نقلاً عن تقرير لم يتم نشره بعد من قبل مكتب حماية الدستور في برلين.

وينسحب أمرُ المسلمين السلفيين في برلين على أقرانهم في كافة أنحاء ألمانيا، فبعض هؤلاء يأخذ بالتفسير المتشدد للإسلام، وبعضهم الآخر يتبنى الأيديولوجية الجهادية، وأعدادُ هؤلاء هي في تزايد في البلاد، حيث وصل عددهم إلى 10800 شخصاً في عام 2017 مقارنة بـ 9700 في العام السابق، وذلك فقًا لتقرير صدر عن وزارة الداخلية العام الماضي.

وتصف الوزارة في تقريرها المشهد السلفي في ألمانيا بأنه "مصدر التجنيد الرئيس للجهاد" رغم حقيقة أن "السلفيين السياسيين عادة ما يمتنعون عن استخدام العنف"، كما أشار التقرير إلى أن تحليل الهجمات الإرهابية الأخيرة في ألمانيا وأوروبا يظهر أن " غالباً ما يسبق الأنشطة الجهادية التطرفُ السلفي".