برلين: ارتفاع أعداد السلفيين واليمنيين المتطرفين واليساريين الراديكاليين

ارتفع العدد الإجمالي للمسلمين السلفيين في برلين من 840 العام الماضي إلى 950 حالياً، حسبما ذكرت صحفٌ المانية، يوم الأربعاء، نقلاً عن تقرير لم يتم نشره بعد من قبل مكتب حماية الدستور في برلين.
وينسحب أمرُ المسلمين السلفيين في برلين على أقرانهم في كافة أنحاء ألمانيا، فبعض هؤلاء يأخذ بالتفسير المتشدد للإسلام، وبعضهم الآخر يتبنى الأيديولوجية الجهادية، وأعدادُ هؤلاء هي في تزايد في البلاد، حيث وصل عددهم إلى 10800 شخصاً في عام 2017 مقارنة بـ 9700 في العام السابق، وذلك فقًا لتقرير صدر عن وزارة الداخلية العام الماضي.
وتصف الوزارة في تقريرها المشهد السلفي في ألمانيا بأنه "مصدر التجنيد الرئيس للجهاد" رغم حقيقة أن "السلفيين السياسيين عادة ما يمتنعون عن استخدام العنف"، كما أشار التقرير إلى أن تحليل الهجمات الإرهابية الأخيرة في ألمانيا وأوروبا يظهر أن " غالباً ما يسبق الأنشطة الجهادية التطرفُ السلفي".
وفي المقابل، شهدت برلين ارتفاعًا في عدد أنصار حركة الرايخ اليمينية المتطرفة التي تدعو إلى استعادة ألمانيا لحدودها التي كانت عليها قبل الحرب العالمية الثانية وترفض شرعية الدولة الألمانية الحديثة، وبحسب التقرير، فإن الحركة تضم 500 شخص في برلين، بعد أن كان عددهم 400 شخص العام الماضي، ويصنف حوالي 100 شخص من هؤلاء على أنهم في أقصى اليمين المتطرف.
ووفق التقرير فإن عدد أعضاء الجماعات اليمينية المتطرفة الميّالة غلى العنف ظل ثابتا عند حدود الـ 700 شخص، ولم يشهد فرع برلين للحزب الوطني الديمقراطي اليميني المتطرف (خليفة حزب الرايخ الألماني) زيادة في عدد الأعضاء الذي يبلغ نحو 230 عضواً.
وبين السلفيين واليمينيين المتطرفين يبرز هناك المتطرفون أيضاً اليساريون "روتي هيلفي" بعدد يبلغ 1450 عضواً في العاصمة، ويقدّرُ عدد المصنّفين منهم في خانة أقصى اليسار والأكثر عنفاً بـ 980 شخصاً، بزيادة طفيفة مقارنة مع العام 2016، ودائماً وفق التقرير.
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