بريطانيا تدعو لتضييق الخناق على روسيا وفلاديمير بوتين

بعد العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن عى موسكو على خلفية التدخل في شؤونها الداخلية، صعدت بريطانيا من لهجتها تجاه روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على لسان وزير خارجيتها جيريمي هانت الذي دعا أوروبا والولايات المتحدة الثلاثاء إلى "الذهاب إلى أبعد حد ممكن" من العقوبات لتطويق روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين. وقال الوزير في "المعهد الأمريكي للسلام" إن القواعد الدولية "تُنتهك بشكل متكرر من قبل دول كبرى مثل روسيا"، مضيفا أن "السياسة الخارجية لروسيا في عهد الرئيس بوتين جعلت العالم أكثر خطورة".

وأكد هانت أن "مثل هذا الموقف العدواني والمستهتر يقوض النظام الدولي الذي يفترض أن يحمينا". وتابع قائلا "بالتأكيد يجب أن نتحدث إلى موسكو".