قالت الشرطة الهولندية إن سيارة انفجرت فجر يوم الأربعاء بعد اصطدامها بمبنى مجلس مدينة (بلدية) بيمل في جنوب شرق العاصمة أمستردام.
وقالت الشرطة إن الحادث سبب حريقا كبيرا في السيارة ما أدى إلى مقتل سائقها.
انفجار سيارة ومقتل سائقها إثر اصطدامها بمبنى بلدية بيمل في هولندا
وقالت الشرطة إن الحادث سبب حريقا كبيرا في السيارة ما أدى إلى مقتل سائقها.
ولم يكشف المصدر عن أسباب وقوع هذا الحادث ولم ترد أي أنباء ترجح أن يكون الحادث عملا إرهابيا.
وأوضحت الشرطة ان الانفجار الكبير نجم عن اشتعال قارورة الغاز التي كانت موجودة بداخل السيارة.
ولم تكشف الشرطة عن هوية السائق الذي عثر عليه ميتا في مكان الحادث لكن السلطات قالت ان لديها "شكوكا قوية" بشأن هويته.
من جهته اكد متحدث باسم الإطفاء للصحيفة الهولندية AD إن الشرطة تلقت مؤخرا تهديدا قد يكون مرتبطا بالحادث، فيما ذكرت ماريان شورمانز، عمدة البلدة، أنها لم تكن على علم بأي تهديد تم تلقيه، بقولها "هذه الأخبار فاجأتني، يجب أن ننتظر تحقيقات الشرطة. ما أجده فظيعًا هو أن أحدهم قد قتل. أفكاري تذهب إلى عائلته."
وأكدت الشرطة أن الحادث لم يتسبب بسقوط ضحايا بين من كانوا في المبنى، لافتة إلى أن المبنى المنكوب سيبقى مغلقا ليوم واحد على الأقل لحين ترميمه.
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