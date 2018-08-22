شاهد: صالون تجاري في اليابان للتكفل بالأموات

انطلقت فعاليات الدورة الرابعة للصالون التجاري الياباني الخاص بتنظيم المراسم الجنائزية وتأبين الموتى في العاصمة اليابانية طوكيو. المنظمون أكدوا أنّ هذا الصالون شهد نمواً سريعا في جميع أنحاء البلاد حيث شهد مشاركة أكثر من 344 شركة خلال هذه الدورة.
وتنشط معظم الشركات المشاركة في التظاهرة في صناعة وتسويق التوابيت إضافة إلى بيع وتسويق الأزهار التي تقدم أو تعرض خلال المراسم والمناسبات التأبينية.
وحسب منظم الصالون، تسيوشي ساساكي، وصل عدد المؤسسات المشاركة في التظاهرة إلى الضعف تقريبا منذ تنظيم النسخة الأولى من الصالون قبل أربع سنوات.
شركة "تودو كومباني"، التي تنشط في مجال التكفل بالموتى والعناية بالأجساد وتنظيف الموتى الذين توفوا بعد أن كانوا يعيشون بمفردهم، قدمت نماذج حقيقية للغرف التي تم العثور فيها على الأشخاص الذين وافتهم المنية.
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الشركات التي تنشط في مجال تقديم الخدمات للموتى لا تقتصر على التكفل بالإنسان، وإنما بالحيوانات أيضا، على غرار شركة "سانتوي"، المختصة بالتكفل بتحضير الحيوانات الأليفة بعد موتها.
شركة "سانتوي" موجودة في غرب اليابان، لكنها على أتمّ الاستعداد للتنقل لتقديم خدماتها من خلال "محرقة" الجثث المتنقلة التي قدمتها خلال الصالون. وقد أوضح تومواكي فوجي، الرئيس التنفيذي لشركة "سانتوي"، أنّ محرقة الجثث المتنقلة الخاصة بالحيوانات الأليفة تمثل خدمة نوعية لسكان العاصمة اليابانية.
من بين الخدمات الأخرى التي تمّ عرضها في الصالون "جنازة فضاء البالون"، وهي بالونات توضع فيها بقايا الجثث المحروقة ويتمّ اطلاقها فيما بعد حيث تشير بعض المعتقدات اليابانية إلى أنّ روح الميت ستنتقل إلى السماء من خلال رماده.
للتذكير، تعد اليابان من بين الدول التي تتخلص من أجساد موتاها عن طريق حرق الجثث.