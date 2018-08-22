في مؤشر على انخفاض رغبة إدارة الرئيس دونالد ترامب في تلقي اللاجئين العراقيين ممن ساعدوا الولايات المتحدة بالعراق، انخفض عدد العراقيين ممن تم منحهم اللجوء الأمريكي هذا العام إلى 48 من 3000 العام الماضي.
هل تتخلى إدارة ترامب عن مساعدي الولايات المتحدة من العراقيين؟
هل تتخلى إدارة ترامب عن مساعدي الولايات المتحدة من العراقيين؟
وكانت الولايات المتحدة تشجع العراقيين على إمدادها بالمعلومات والمساعدات اللوجستية على الأرض من العراق مقابل تحفيزهم على التقدم بطلبات للجوء السياسي بها وقبولها لاحقاً.
ونقل تقرير لوكالة رويترز عن أعضاء بالبنتاغون الأمريكي تخوفهم من أن عدم قبول طلبات اللاجئين العراقيين سيؤدي إلى أزمة أمنية لانعدام المساعدين العراقيين الذين يخاطرون بحياتهم من أجل تقديم المساعدات الأمنية واللوجستية للولايات المتحدة.
وطبقاً للتقرير، تُرفض الأغلبية العظمى من طلبات اللجوء المقدمة بسبب التحقيقات الأمنية المفصلة التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) على كل طالب لجوء.
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ويرفض مكتب التحقيقات كل من يُكتشف بحقه معلومات أمنية تثير الشكوك.
كذلك قامت إدارة ترامب بفرض متطلبات وإجراءات جديدة يجب على طالبي اللجوء من عشر دول مسلمة الوفاء بها وهو ما جعل مهمة اللاجئين أصعب من ذي قبل.
وقالت رويترز إن إدارة ترامب تسعى لقبول طلب 20 ألف لاجئ سياسي هذا العام وهو نصف العدد المسموح به وذلك في إطار سعي الإدارة للحد من تدفق اللاجئين إلى الولايات المتحدة.