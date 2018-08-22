زعيمة ميانمار تحذر من خطر الإرهاب في ولاية راخين على المنطقة

قالت زعيمة ميانمار أون سان سو تشي يوم الثلاثاء إن الإرهاب لا يزال يشكل تهديدا في ولاية راخين بميانمار وربما تكون له "عواقب وخيمة" على المنطقة.

وخلال محاضرة في سنغافورة، لم تذكر سو تشي بالاسم الروهينغا المسلمين الذين فر ما يربو على 700 ألف منهم من ولاية راخين بشمال ميانمار منذ بدء حملة للجيش العام الماضي إثر هجمات على مواقع أمنية شنها مسلحون من الروهينغا.

وقالت سو تشي "خطر الأنشطة الإرهابية الذي كان السبب الأول في الأحداث التي أدت للأزمة الإنسانية في راخين لا يزال حقيقيا وقائما إلى اليوم".