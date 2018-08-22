نانسي عجرم توضح ما حصل في حفل السويد وتؤكد احترامها ومحبتها للجميع

بعد عاصفة جدل أثارها ما حكي عن منع المغنية اللبنانية، نانسي عجرم، رفع أعلام المثليين في إحدى حفلاتها في السويد، خرجت الفنانة عن صمتها ونشرت ردّاً على الهجوم الذي شنه البعض عليها.
وأكدت عجرم في تغريدات نشرتها على تويتر أن لا علاقة لها أو لمدير أعمالها بهذه الجزئية التي تدخل في إطار الأمور التنظيمية والتي هي من مسؤولية منظمي الحفل، وأكدت على احترامها لخيارات الناس جميعاً ومحبتها للجميع كذلك.
وكانت الصحافية اللبنانية يمنى فواز هي التي نشرت خبر منع دخول المثليين إلى حفل نانسي عجرم في نهاية الأسبوع الماضي، ولكنها أكدت مجدداً اليوم أنها استقت أخبارها من "زملاء صحافيين في السويد" مضيفة أنها لم تكن تبحث عن "مواجهة" مع الفنانة الللبنانية.
وكانت نانسي ومدير أعمالها جيجي لامارا قد اتهما بمنع دخول أعلام قوس قزح إلى الحفل الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان يوتبوري الثقافي وحضره 90 ألف شخص والذي صادف يوم الجمعة 17 أغسطس في "أسبوع الفخر" الذي تقام فيه أكبر الإحتفالات الداعمة للمثليين في السويد.
والتزمت نانسي الصمت حيال الموضع واكتفت بنشر مقاطع فيديو من الحفل الحاشد والتعليق بعبارة: أحبكم جميعاً، حتى خرجت أخيراً لتوضح الموقف من خلال هذه التغريدات.
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