شاهد: ناسا تنشر صوراً مقرّبة ومذهلة لتحرك الضوء على سطح القمر

يستند الفيديو أعلاه إلى صور أتخذت خلال العام الجاري عبر مسبار تابع لوكالة الفضاء الوطنية الأميركية، ناسا. والصور تمّ جمعها في شريط فيديو من قبل الأوركسترا الوطنية السمفونية في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك عبر اللجوء إلى استعمال برامج خاصة على الكومبيوتر. وكان الهدف من هذا المونتاج تقديم العمل موازاة مع عزف الأوركسترا لسمفونية "في بهاء القمر" لكلود ديبوسي، أشهر مؤلفي الموسيقى الفرنسيين وربمّا أعظمهم في القرن العشرين. وهكذا، يُظهر هذا المونتاج الخلاب، بنعومة بالغة جداً، ظلالاً متدحرجة على سطح القمر، يدفعها تقدّم نور الشمس.