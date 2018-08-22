الناتو لبوتين: تحركنا في شرق أوروبا دفاعي ولا يقارن بالانتشار العسكري الروسي

دحض الناتو يوم الاربعاء زعم الرئيس فلاديمير بوتين أن وجود قوات الحلف في أوروبا الشرقية يشكل تهديدا لروسيا، قائلاً إن عمليات الناتو لا تقارن بنظيرتها الروسية.
وقالت المتحدثة باسم الناتو أونا لونجسكو في رسالة بالبريد الالكتروني لرويترز: "إن إجراءات حلف الناتو دفاعية ومتناسبة ومتكاملة مع التزاماتنا الدولية.
وكان الناتو قد نشر 4000 جندي في الجزء الشرقي لردع أي عدوان محتمل، هذه القوات لا تقارن مع ما تنشره روسيا هناك. في المقابل، روسيا لديها قوات في أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا ضد رغبات حكوماتهم".
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كما رفضت مزاعم بوتين بأن الحلف يرفض مناقشة قواعد رحلات الطيران العسكرية مع روسيا، وقالت إن الطيران كان قضية في عدة منتديات عسكرية مشتركة، وأضافت أنه قد سبق وتم نقاش سلامة المجال الجوي في البلطيق في المجلس المشترك بين روسيا والناتو.