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ايرلندا

شاهد: راهبات يصنعن القربان في أيرلندا بمناسبة زيارة البابا

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شاهد: راهبات يصنعن القربان في أيرلندا بمناسبة زيارة البابا

شاهد: راهبات يصنعن القربان في أيرلندا بمناسبة زيارة البابا
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Reuters
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تستعد أيرلندا لاستقبال البابا فرنسيس يوم السبت المقبل بعد غياب دام عنها أربعين عاماً، في زيارة من المقرر أن تستمرّ ليومين.

في دير القديس الفونسوس، أعدت راهبات دبلن خبز القربان عن طريق مزج الماء بالدقيق.

وطلب البابا فرنسيس من الناس أن يصلوا من أجله قبل رحلته إلى أيرلندا في 25 آب / أغسطس، حيث سيلتقي بضحايا الاعتداءات الجنسية الكهنوتية التي أثارت فضائح هي الأسوأ منذ أكثر من 15 عامًا.

وتعهّد البابا بعدم التستر بعد اليوم على الفضائح الجنسية التي تمس الكنيسة الكاثوليكية، كما قال في رسالة وجهها إلى الرعية الكاثوليكية حول العالم.

وسبق وزار البابا الأسبق يوحنا بولس الثاني خلال الرحلة البابوية الأخيرة أيرلندا عام 1979 ، والتفت حوله حشود وصلت إلى أكثر من مليوني شخص.

وكان الطلاق والمثلية الجنسية محظوران قانونا في أيرلندا عندما قوبل يوحنا بولس الثاني بترحيب حار في الدولة ذات الأغلبية الكاثوليكية.

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