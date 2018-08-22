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شاهد: اشتباكات عنيفة في الجزء الهندي من كشمير بين قوات الأمن ومتظاهرين

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شاهد: اشتباكات عنيفة في الجزء الهندي من كشمير بين قوات الأمن ومتظاهرين

شاهد: اشتباكات عنيفة في الجزء الهندي من كشمير بين قوات الأمن ومتظاهرين
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Reuters
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اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين اليوم الأربعاء في الجزء الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير تزامناً مع احتفالات المسلمين بعيد الأضحى.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بعد أن حاول المحتجون التجمع في منطقة سريناغار رفضاً للحكم الهندي.

ويشهد الجزء الهندي من كشمير هجمات واحتجاجات متكررة في السنوات الأخيرة رفضاً للحكم الهندي. ومنذ أواخر الثمانينات، يشن الانفصاليون حملة عنيفة ضد الهند مطالبين بتوحيد أراضي الإقليم تحت الحكم الباكستاني أو الحصول على دولة مستقلة.

وتقع كشمير في جبال الهيمالايا وهي مقسومة بين الهند والباكستان. وتتهم نيودلهي الباكستان بشكل مستمر بدعم المتمردين الانفصاليين سراً.

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