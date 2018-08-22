علاقة بين وزير نرويجي يميني متطرف ولاجئة إيرانية تثير جدلاً في النرويج

لا زالت رحلة وزير الثروة السمكية النرويجي، بير ساندبيرغ، وصديقته الإيرانية إلى إيران تثير جدلاً واسعاً في البلاد، حتى بعد أن قدّم استقالته بسببها.

وكان بير ساندبيرغ (58 عاماً)، الذي ينتمي لحزب يميني متطرف، ومعادٍ للهجرة، قام في شهر تموز/يوليو الماضي في رحلة إيران مع صديقته الإيرانية الشابة بهاره ليتنس (28 عاماً).

ولم يخبر الوزير بير ساندبيرغ الحكومة عن مكان إجازته، حيث يتعين على الوزراء في النرويج، الإفصاح عن وجهتهم قبل الذهاب إلى بلد آخر في رحلات خاصة.