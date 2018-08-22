شاهد: قاض أمريكي في التسعينات من عمره يهوى الرقص على الجليد

قاض أمريكي في التسعينات من عمره، لم تمنعه سنواته الأربع والتسعون من انتعال حذاء التزلج على الجليد مرتين أسبوعياً، فالرقص على الجليد هواية عشقها منذ نحو عشرين سنة مضت.

روبيرت سويت، وهو قاض في محكمة فدرالية جنوب نيويورك، يبلغ من العمر 95 عاما، يذهب مرتان صباحا أسبوعيا لممارسة هوايته قبل التوجه إلى عمله، منتعلا حذاء التزلج الذي اهدته إياه زوجته قبل عقدين من الزمن، ليبدأ التمرينات، محاولا التعرف على عالم زوجته الخاص، حيث سبقته في عشقها لهذه الرياضة.

هي رياضة تحتاج الدقة على حسب قول سويت، فالتوازن فيها ضروري، ومن المهم أن تكون شفرة الحذاء في المكان الصحيح، ويضيف:"ستشعر أنك تقف على الشفرة بأكملها، لكن وفي واقع الأمر فأنت تقف على جزء منها، وهنا يكمن التحدي"، أحاسيس عدة تنتابه أثناء الرقص، فهو يشعر بالسرعة والتوازن والحرية في آن معا.