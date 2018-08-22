على أمل الأمن والعودة للديار... مسلمو الروهينغا يحيون شعائر عيد الأضحى في المخيمات

احتفل مئات الآلاف من اللاجئين الروهينغا الذين يعيشون في مخيمات مترامية الأطراف في بنغلادش بعيد الأضحى بعد سنة تقريبا على بدء الحملة العسكرية ضدهم والتى أدت الى فرار مئات الآلاف إلى بنغلاديش.

واستقبل اللاجئون الروهينغا عيد الأضحى بالصلاة في مساجد مؤقتة أقيمت في المخيمات وتضرعوا للخالق بحياة أفضل وهم يتساءلون ما إذا كانوا سيعودون إلى ديارهم في ميانمار. وجهر بعض المصلين الروهينغا بالدعاء خلال صلاتهم متمنيين السعادة والسلامة والعودة الآمنة لأرضهم.

ونحر مسلمو الروهينغا بعض الأضاحي في الحقول الموحلة قرب المخيمات التي يقيمون فيها.