شاهد: الحجاج يواصلون تأدية شعيرة رمي الجمرات بمنى لليوم الثاني

بدأ الحجاج بعد فجر الأربعاء اليوم الثاني من شعيرة رمي الجمرات في موسم الحج بمنى في السعودية حيث يؤدي الفريضة هذا العام أكثر من 2.37 مليون حاج. ورمي الجمرات هو الجزء الأكثر خطورة من الحج حيث لاقى مئات الأشخاص حتفهم قبل ثلاث سنوات.
وكانت السعودية قد أقامت جسر الجمرات، المؤلف من ثلاثة طوابق، لتسهيل رمي الجمرات على الحجاج وتخفيف الإزدحام بعد حوادث تدافع سابقة أسفرت عن وفاة المئات من الحجاج.
ونشرت المملكة أكثر من 130 ألفا من قوات الأمن والمسعفين كما تستخدم التكنولوجيا الحديثة بما في ذلك طائرات المراقبة المسيرة للحفاظ على النظام.
وكانت واقعة التدافع التي حدثت في العام 2015 قد أسفرت عن مقتل نحو 800 حاج، وفق ما ذكرته السلطات السعودية، عندما وصلت مجموعتان كبيرتان من الحجاج إلى مفترق طرق يؤدي إلى جسر الجمرات.
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لكن إحصاءات أعلنتها الدول التي استعادت جثامين حجاجها أظهرت وفاة أكثر من ألفي شخص بينهم أكثر من 400 إيراني. وقاطعت إيران الحج في العام التالي. وكانت تلك أسوأ كارثة خلال ربع قرن على الأقل.
وقالت السلطات السعودية آنذاك إن الحادث ربما سببه حجاج لم يلتزموا بقواعد تنظيم التجمعات، وأمر الملك سلمان بإجراء تحقيق إلا أن نتائجه لم تعلن أبدا.
ويحج هذا العام نحو 86 ألف إيراني وسط خلاف دبلوماسي بين طهران والرياض اللتين تتنافسان على الهيمنة الإقليمية. وفاقمت واقعة التدافع عام 2015 الخلاف بينهما.
وذكر متحدث باسم وزارة الداخلية أن حجاج هذا العام يلتزمون بجدول زمني صارم للحد من الإزدحام.