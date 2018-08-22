شاهد: الحجاج يواصلون تأدية شعيرة رمي الجمرات بمنى لليوم الثاني

بدأ الحجاج بعد فجر الأربعاء اليوم الثاني من شعيرة رمي الجمرات في موسم الحج بمنى في السعودية حيث يؤدي الفريضة هذا العام أكثر من 2.37 مليون حاج. ورمي الجمرات هو الجزء الأكثر خطورة من الحج حيث لاقى مئات الأشخاص حتفهم قبل ثلاث سنوات.

وكانت السعودية قد أقامت جسر الجمرات، المؤلف من ثلاثة طوابق، لتسهيل رمي الجمرات على الحجاج وتخفيف الإزدحام بعد حوادث تدافع سابقة أسفرت عن وفاة المئات من الحجاج.