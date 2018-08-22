بالدموع والكثير من الحزن والحسرة ودع المئات من كبار السن الكوريين الجنوبيين أقاربهم المقيمين في كوريا الشمالية بعد نهاية مبادرة لمّ الشمل بين العائلات التي فرقتها الحرب الكورية بين عامي1950-1953.
دموع وحسرة في وداع العائلات التي فرقتها الحرب الكورية
دموع وحسرة في وداع العائلات التي فرقتها الحرب الكورية
واستقل حوالي 200 كوري جنوبي وأفراد عائلاتهم حافلات للعودة إلى ديارهم في الجارة الجنوبية الأربعاء بعد اجتماعهم الأخير وغداء مع أقاربهم من كوريا الشمالية في منتجع دايموند ماونتينز في كوريا الشمالية.
ومن المنتظر أن تتجدد المبادرة مستقبلا في جولة ثانية ستشمل حوالي 337 كوريًا جنوبيًا آخر.
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لأول مرة منذ 65 عاما، كوريون جنوبيون يصلون إلى كوريا الشمالية للقاء بأقاربهم
وتأتي اللقاءات الأخيرة بعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب إجراء كوريا الشمالية ثلاث تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية للإظهار قدرة بيونغ يانغ العسكرية على ضرب الولايات المتحدة.
وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تحسنا منذ العالم الجاري بعد لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون برئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن مرتين وعقد أيضا قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.