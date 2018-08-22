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رياضة

النجم الفرنسي تيري هنري مدرباً لنادي بوردو

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النجم الفرنسي تيري هنري مدرباً لنادي بوردو

النجم الفرنسي تيري هنري مدرباً لنادي بوردو
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Reuters
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وافق مهاجم منتخب فرنسا السابق تيري هنري على تدريب فريق بوردو المُصنف في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وفقاً لما ذكرته محطة "آر.إم.سي" الرياضية نقلاً عن مصادر مقربة من الفريق .

وكان تيري هنري، الذي حظي بمسيرة ناجحة مع آرسنال وبرشلونة، مساعداً لمدرب المنتخب البلجيكي الذي بلغ الدور قبل النهائي خلال بطولة كأس العالم في روسيا.

ولو استكمل هنري إجراءات التعاقد مع بوردو فإنه سيتولى المهمة خلفاً للمدرب جوس بويت. وقرر بوردو إيقاف بويت منذ أيام بسبب تعليقه حول سياسة التعاقدات في النادي بعد بيع المهاجم جايتان لابورد إلى مونبلييه.

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وسيسير هنري، الهداف التاريخي لفرنسا، على خطى باتريك فييرا كأحدث لاعب في تشكيلة المنتخب الفائز بكأس العالم 1998 لتدريب فرق في فرنسا بعدما تولى لاعب الوسط السابق قيادة نيس هذا الموسم.

وفاز بوردو بلقب الدوري الفرنسي ست مرات لكن لقبه الأخير كان في 2009 تحت قيادة لوران بلان الذي كان أيضاً ضمن تشكيلة المنتخب الفرنسي بطل العالم منذ عشرين عاماً.