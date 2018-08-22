شاهد: الأمم المتحدة تنكس أعلامها حداداَ على كوفي عنان
قام مسؤولو الأمم المتحدة بتنكيس أعلام الدول الأعضاء بها والوقوف دقيقة حداد بمقرها في مدينة جنيف السويسرية تكريماً لروح الأمين العام السابق للمنظمة الغاني كوفي عنان.
وتوفي عنان عن عمر يناهز 80 عاماً يوم السبت الماضي بعد عقود قضاها في محاربة النزاعات طويلة الأمد في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.
وأشاد المفوض الأممي السامي لحقوق الانسان، الأردني زيد رائد الحسين بعنان قائلاً إن الأخير اشتهر بقدرته القوية على التفاوض من أجل تسوية النزاعات مع الاحتفاظ بسلوكه المهذب تجاه الجميع.
وأضاف الحسين: "كان رجلاً لطالما احترمته احتراماً كبيراً".