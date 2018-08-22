إدانة سياسي أمريكي اختلس 250 ألف دولار من صندوق تبرعات للسياحة والعلاج وأشياء أخرى..

عطلة في هاواي وتذاكر سنيما ومصاريف العلاج عند طبيب الأسنان، وكل ذلك على حساب المتبرعين.. هكذا فهم أحدهم السياسة.

أدانت هيئة المحلفين في محكمة فدرالية بولاية كاليفورنيا عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ وزوجته بتهمة اختلاس 250 ألف دولار من صندوق تبرعات للحملة للانتخابية.

وقد اتهمت الهيئة السياسيََ وزوجته وهما دنكن ومارغريت هانتر بأنهما اختلسا هذا المبلغ طيلة سبع سنوات كاملة لدفع مصاريف عطلة عائلية في جزيرة هاواي وإيطاليا ومصاريف العلاج عند طبيب الأسنان ودفع تذاكر عروض مسرحية ومصاريف أخرى لا علاقة لها بالحملة الانتخابية.

وقال المدعي العام الفدرالي في بيان إن السيد هانتر (41 عاما) وزوجته (43عاما) متهمان باستخدام صناديق التبرعات كما لو كانت حسابات شخصية لهما.

ومن المتوقع أن يمثل المتهمان أمام محكمة سان دييغو الفدرالية هذا الخميس.

هذه الاتهامات قد تلقي بظلالها على حظوظ الجمهوريين في الدائرة الانتخابية لهانتر التي تعتبر معقلا للحزب في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة للانتخابات النصفية لتجديد الكونغرس الخريف المقبل.

وقد استمر التحقيق في قضية الاختلاس سنة كاملة وتضمّن عدة ممارسات غير قانونية من بينها الغش الإلكتروني والتآمر وتزوير ملفات وانتهاك قوانين تمويل الحملة الانتخابية.

وقد استطاع المحققون أن يكشفوا عشرات الحالات بين سنتي 2009 و2016، استغلها الزوجان لدفع مصاريف شخصية كانت تفوق قدرتهما المالية قبل أن يقع المحظور ويُكتشف أمرهما.

للقصة بقية.. والكلمة الفصل للقضاء.