نشر الجناح الإعلامي لتنظيم الدولة الإسلامية مقطع فيديو يوم الأربعاء يظهر أربعة فتية قال التنظيم إنهم منفذو هجمات على أهداف للشرطة في جمهورية الشيشان الروسية.
وكان التنظيم قد أعلن قبل يومين مسؤوليته عن الهجمات.
فيديو لتنظيم الدولة الإسلامية يظهر فيما يبدو فتية نفذوا هجمات الشيشان
وكان التنظيم قد أعلن قبل يومين مسؤوليته عن الهجمات.
وظهر في مقطع الفيديو ثلاثة من الفتية يحملون سكاكين كبيرة بينما حمل أصغرهم هاتفا ظهر على شاشته علم تنظيم الدولة الإسلامية وهم يبايعون زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي باللغة الروسية.
ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة الفيديو أو التأكد من هويات الفتية رغم أن أعمارهم تبدو متسقة مع بيانات المسؤولين المحليين الذين قالوا إن المهاجمين قصر، أحدهم يبلغ عمره نحو 11 عاما.
وقالت وكالات أنباء روسية ومسؤولون إنه في الهجمات التي وقعت يوم الإثنين والتي شملت محاولة فاشلة لتنفيذ هجوم انتحاري وهجوم بسكين على مركز للشرطة، قتل أربعة من المهاجمين بالرصاص بينما نقل خامس للمستشفى بعد أن نجا من محاولة تفجير نفسه.
وفي مقطع الفيديو الذي نشرته وكالة أعماق الذراع الإعلامية للتنظيم، وصف الفتية أنفسهم بأنهم مجاهدو القوقاز وهددوا بشن هجمات على "الكفار".
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وشهدت جمهورية الشيشان التي يغلب على سكانها المسلمون، هجمات ومحاولات تمرد منذ خاضت موسكو حربين مع انفصاليين هناك بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.
ونسبت وكالة تاس الروسية للأنباء إلى جنبلاط عمروف وزير الإعلام الشيشاني قوله "وفقا للمعلومات المتوفرة لدينا كان الأكبر الذي صدم ضباط المرور (بمركبته) يبلغ من العمر 17 عاما أما أصغر المجرمين فكان يبلغ 11 عاما".