شاهد: مروحية تابعة للشرطة الأميركية تفشل في الإقلاع وتتحطم على الأرض

نشرت السلطات الأميركية شريط فيديو يظهر تحطم مروحية تابعة للشرطة في ولاية أركنساس مما أدى إلى إصابة شخص واحد. ويظهر الفيديو، الذي نشر يوم الثلاثاء على صفحة التابعة لشرطة "ليتل روك" على فيسبوك، طائرة مروحية صغيرة من طراز Bell TH-67 وهي متوقفة على منصة للإنطلاق في مركز تابع للشرطة، ومخصص لتدريب الطيارين الجدد.
وتعاني المروحية عند الإقلاع من ثم يخرج رجل من مبنى ويشير إلى الطيار ليهبط ولكن المروحية ترتطم بالأرض وتتحطّم. وأعلن جهاز الشرطة أن الضابط المتقاعد وليام دينو أصيب في حادث تحطم الطائرة الذي وقع في السادس عشر من الشهر الحالي، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.