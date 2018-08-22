عاجل

عاجل

الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد : رجل يقود دراجة نارية بقدميه بسرعة 95 كيلومتراً في الساعة

تقرأ الآن:

شاهد : رجل يقود دراجة نارية بقدميه بسرعة 95 كيلومتراً في الساعة

شاهد : رجل يقود دراجة نارية بقدميه بسرعة 95 كيلومتراً في الساعة
حجم النص Aa Aa

أظهر مقطع فيديو رجلاً وهو يقود دراجة نارية بقدمه على الطريق السريع في فلوريدا في الولايات المتحدة. وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي كفيس بوك وإنستغرام بعد أن التقطه أحد سائقي السيارات.

وكان الرجل يتكئ على دراجته النارية ويضع قدمه على المقود، ويسير بسرعة ستين ميلاً (نحو 95 كيلومتراً) في الساعة.

المزيد عن