شاهد: تايغر وودز يأمل في الانضمام إلى فريق "رايدر كاب" لمواجهة أوروبا

أعرب بطل رياضة الغولف الأميركي تايغر وودز عن أمله في الانضمام إلى فريق "رايدر كاب" الأميركي، في الوقت الذي يواصل فيه موسمه الرياضي إلى جانب فريق "نورثرن تراست" المفتوحة في نيو جيرسي، ابتداء من 23 أغسطس-آب الجاري.

وخلال مؤتمر صحفي أكد تايغر وودز أن عاش موسما مفعما بالفعاليات الرياضية البارزة، بما في ذلك آخر بطولتين كبيرتين على غرار دورة "كارنوستي" المفتوحة في يوليو-تموز والبطولة الأميركية المفتوحة للمحترفين في بيلرايف، والتي حقق فيها تايغر وودز بطاقة من 64 ضربة في الجولة النهائية، وهو ما اهله لاحتلال المركز الثاني بعد بروكس كويبكا، في البطولة الأميركية التي اختتمت الأحد في مدينة سانت لويس بولاية ميزوري.

وودز أضاف: "بدأت خلال انطلاق السنة. لقد أخبرت جيم أنني أرغب في أن أكون في صفوف الفريق، ليس كقائد، وإنما كلاعب. وأنا على وشك تحقيق ذلك. لقد كانت السنة طويلة، وأحد أهدافي كان الانضمام إلى هذا الفريق، وأن أكون جزءاً منه، وأحد أفضل 12 لاعبا، وأنا أتدرب من أجل ذلك".

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الأداء الجدي الذي قدمه تايغر وودز جعله يثق بأنه سيكون أحد اللاعبين الذين سيرشحهم قائد فريق "رايدر كاب" جيم فوريك للعب المقابلة التي سيخوضها الفريق ضد خصمه الأوروبي في العاصمة الفرنسية باريس في نهاية سبتمبر-أيلول المقبل.