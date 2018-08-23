نشر صورة للمثلة آسيا أرجنتو والمُدَّعي عليها عاريين في السرير

في سياق "مسلسل الفضائح الجنسية الهوليوودية" المستمر، تداولت وسائل إعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول العالم، صورة تجمع آسيا أرجنتو - الممثلة الإيطالية وإحدى القياديات في حركة "MeToo" (أنا أيضا) - تستلقي عارية برفقة الممثل الشاب، جيمي بينيت.

الصورة التي نشرها موقع "TMZ"، تظهر أرجنتو وبينيت ييستلقيان فيما يلتقطان صورة "سيلفي".

جهة مجهولة..

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أشارت، مطلع الأسبوع، إلى تلقيها صورة تعود للعام 2013، تجمع أرجنتو وبينيت على سرير، من ضمن ملفات أخرى وصلت عبر عناوين بريدية إليكترونية مشفرة، من جهة مجهولة.

وبالأحالة إلى ذلك التاريخ، 2013، فإن سن أرجنتو وبينيت يكون 37 و17، على التوالي، وبذلك، كان الأخير تحت السن القانوني، وهو 18.