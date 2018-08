نشر صورة للمثلة آسيا أرجنتو والمُدَّعي عليها عاريين في السرير

وذكرت نيوريورك تايمز أنه بعد أشهر من اتهام أرجنتو لوحش هوليوود، هارفي واينستين، علانية بالاغتصاب، وافقت الممثلة على دفع مبالغ إلى بينيت بعد أن اتهمها بالاعتداء الجنسي.

كما أشارت الصحيفة إلى إنها حصلت على وثائق تبين أن أرجنتو رتبت لدفع مبلغ 380 ألف دولار لبينيت، بعد أن اتهمها بالاعتداء عليه جنسيا عام 2013 في أحد الفنادق في كاليفورنيا، وكجزء من الاتفاقية، ورد أن الممثلة الإيطالية حصلت على حقوق الطبع والنشر الخاصة بالصورة.

My son my love until I will live @jimmymbennett marina del rey 05.2013 Une publication partagée par asiaargento (@asiaargento) le 9 Mai 2013 à 2 :29 PDT آسيا أرجنتو برفقة جيمي بينيت

"صُدمتُ بشدة.."

من جانبها، نفت الممثلة المزاعم الواردة في الصحيفة في بيان نشرته صحيفة "هافينغتون بوست"، بنسختها الإنجليزية، أول أمس، قائلة: "لقد صُدمتُ، بل صُدمت بشدة، عندما قرأت أنباء كاذبة تماما. لم يكن لدي أي علاقة جنسية مع بينيت".

بهذا الخصوص، قالت إدارة شرطة مقاطعة لوس آنجليس، الاثنين، إنها تحاول الوصول إلى الممثل الشاب من أجل "توثيق أية ادعاءات جنائية محتملة بشكل مناسب".

للمزيد على يورونيوز:

وتألق الممثلان في فيلم "The Heart Is Deceitful Above All Things" عام 2004، حيث لعب بينيت دور ابن أرجنتو.

وكانت أرجنتو في طليعة حركة "MeToo"، وهي واحدة من النساء اللواتي اتهمن هارفي واينستين بالاغتصاب.