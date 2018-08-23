نشر صورة للمثلة آسيا أرجنتو والمُدَّعي عليها عاريين في السرير

في سياق "مسلسل الفضائح الجنسية الهوليوودية" المستمر، تداولت وسائل إعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول العالم، صورة تجمع آسيا أرجنتو - الممثلة الإيطالية وإحدى القياديات في حركة "MeToo" (أنا أيضا) - تستلقي عارية برفقة الممثل الشاب، جيمي بينيت.
الصورة التي نشرها موقع "TMZ"، تظهر أرجنتو وبينيت ييستلقيان فيما يلتقطان صورة "سيلفي".
جهة مجهولة..
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أشارت، مطلع الأسبوع، إلى تلقيها صورة تعود للعام 2013، تجمع أرجنتو وبينيت على سرير، من ضمن ملفات أخرى وصلت عبر عناوين بريدية إليكترونية مشفرة، من جهة مجهولة.
وبالأحالة إلى ذلك التاريخ، 2013، فإن سن أرجنتو وبينيت يكون 37 و17، على التوالي، وبذلك، كان الأخير تحت السن القانوني، وهو 18.
وذكرت نيوريورك تايمز أنه بعد أشهر من اتهام أرجنتو لوحش هوليوود، هارفي واينستين، علانية بالاغتصاب، وافقت الممثلة على دفع مبالغ إلى بينيت بعد أن اتهمها بالاعتداء الجنسي.
كما أشارت الصحيفة إلى إنها حصلت على وثائق تبين أن أرجنتو رتبت لدفع مبلغ 380 ألف دولار لبينيت، بعد أن اتهمها بالاعتداء عليه جنسيا عام 2013 في أحد الفنادق في كاليفورنيا، وكجزء من الاتفاقية، ورد أن الممثلة الإيطالية حصلت على حقوق الطبع والنشر الخاصة بالصورة.
"صُدمتُ بشدة.."
من جانبها، نفت الممثلة المزاعم الواردة في الصحيفة في بيان نشرته صحيفة "هافينغتون بوست"، بنسختها الإنجليزية، أول أمس، قائلة: "لقد صُدمتُ، بل صُدمت بشدة، عندما قرأت أنباء كاذبة تماما. لم يكن لدي أي علاقة جنسية مع بينيت".
بهذا الخصوص، قالت إدارة شرطة مقاطعة لوس آنجليس، الاثنين، إنها تحاول الوصول إلى الممثل الشاب من أجل "توثيق أية ادعاءات جنائية محتملة بشكل مناسب".
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وتألق الممثلان في فيلم "The Heart Is Deceitful Above All Things" عام 2004، حيث لعب بينيت دور ابن أرجنتو.
وكانت أرجنتو في طليعة حركة "MeToo"، وهي واحدة من النساء اللواتي اتهمن هارفي واينستين بالاغتصاب.