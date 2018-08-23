القرضاوي يرد على هجوم يتعرّض له بسبب "تغريدة الحج"

قال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي "إن التصيد والتربص نهج من لا يخشون الله" وذلك في رده على الهجوم الذي تعرّض له على خلفية تغريدةٍ سابقة كان نشرها حول الحج.
وأثارت تغريدة القرضاوي السابقة عن الحج، موجة من الجدل على "تويتر"، وصلت إلى حد اتهامه بـ"إسقاط الركن الخامس" من أركان الإسلام، حيث قال إن "هذا الحج ليس لله تعالى حاجة فيه.. الله غني عن العباد، وإذا فرض عليهم فرائض فإنما ذلك ليزكوا أنفسهم وليرتقوا في معارج الرقي الروحي والنفسي والأخلاقي إلى ربهم، ولتتحقق لهم المنافع المختلفة في حياتهم".
وهاجم الكثير من المغردين السعوديين القرضاوي مع انتشار هاشتاغ #القرضاويليسللهحاجهبالحج، على موقع "توتيتر" الذي شهد أيضاً انتقادات لاذعة لدولة قطر حيث يقيم القرضاوي الذي يعدّ الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين.
ومن بين انتقدوا التغريدة كان المستشار بالديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، الذي علق بالقول: إن "فتوى #القرضاويليسللهحاجهبالحج ليست غريبة على من يعرف تاريخ هذا المرتزق".
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وفي أول تغريدة له بعد الهجوم الذي تعرّض له، كتب القرضاوي: "يريد الإسلام أن تكون رحلة الحج رحلة سلام وتسامح، لا رحلة شجار ولا جدال في كل صغيرة وكبيرة؛ حتى يستريح الناس ويتفرغوا لعبادة الله تعالى مخلصين له الدين حنفاء".