السلطات المصرية تعتقل ثلاثة سياسيين معارضين للسيسي بينهم سفير سابق

اعتقلت السلطات المصرية اليوم الخميس ثلاث شخصيات بارزة من المعارضة بينهم دبلوماسي رفيع سابق دعا لإجراء استفتاء على "استمرار نظام الحكم الحالي" في مصر، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية.

وكان السفير السابق معصوم مرزوق الذي اعتقل اليوم دعا هذا الشهر لإجراء استفتاء يعتمد على سؤال واحد يقول "هل تقبل استمرار نظام الحكم الحالي في الحكم؟" في انتقاد علني نادر، وقال إنه ينبغي استقالة الحكومة وحل البرلمان إذا صوت غالبية المصريين بحجب الثقة.

والرجلان الآخران الذين تم اعتقالهما، هما رائد سلامة العضو البارز في حزب الكرامة المعارض الذي كان ينتمي له مرزوق والأكاديمي يحيى القزاز الذي دعا في الآونة الأخيرة لرحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي في صفحته على فيسبوك التي كتب فيها "المقاومة هي الحل".

وحسب المصادر المشار إليها فإنه لم توجه بعد اتهامات للرجال الثلاثة لكنهم اعتقلوا بأوامر من النائب العام.