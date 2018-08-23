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الاتحاد الأوروبي يخصص 18 مليون يورو للتنمية في إيران

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الاتحاد الأوروبي يخصص 18 مليون يورو للتنمية في إيران

The European Commission - European Flag
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أعلن الاتحاد الأوروبي موافقته على منح إيران معونة قدرها 18 مليون يورو اليوم الخميس، تشمل مساعدات للقطاع الخاص، للمساهمة في تعويض الخسائر التي تتكبدها طهران بسبب العقوبات الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مكثفة يبذلها الاتحاد الأوروبي لانقاذ الاتفاق النووي، الذي رفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو/ أيار الماضي، ويعد أيضا جزءا من حزمة أوسع بنحو 50 مليون يورو خصصها الاتحاد لإيران في ميزانيته.

ويسعى الاتحاد الأوروبي للحفاظ على التجارة مع إيران التي هددت بعدم الالتزام بالاتفاق النووي ما لم تحصل على فوائد اقتصادية لرفع العقوبات.

وأكدت فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بيان إن الاتحاد ملتزم بالتعاون مع إيران.

وقالت المسؤولة الأوروبية: "ستعزز هذه الحزمة الجديدة العلاقات الاقتصادية في مجالات ذات فائدة مباشرة لمواطنينا".

وسينفق الاتحاد ثمانية ملايين يورو على القطاع الخاص الإيراني وثمانية ملايين يورو إضافية على المشروعات البيئية، ومليوني يورو لعلاج الأضرار الناجمة عن المخدرات.

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