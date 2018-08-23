تصدر الممثل الأميركي جورج كلوني قائمة "فوربس" كأفضل ممثل لعام 2018، وأعلى المشاهير دخلا بعدما جمع 239 مليون دولار خلال الاثني عشر شهرا الماضية حيث لم يظهر في أي عمل منذ بداية صيف العام الماضي. وتعتبر هذه الإيرادات الأعلى بالنسبة لكلوني خلال مسيرته الفنية طوال 35 عاما من نشاطه في السينما والتلفزيون.
جورج كلوني الأعلى أجرا حسب فوربس
جورج كلوني الأعلى أجرا حسب فوربس
وأتت نسبة الإيرادات العالية من بيعه شركة "كاساميغوس" التي تنتج مشروب "تاكيلا" التي كان كلوني من مؤسسيها، إلى شركة "دياغيو" البريطانية للمشروبات الكحولية في يونيو-حزيران 2017.
والجدير بالذكر أنّ كلوني لم يلعب دور البطولة في أي فيلم لهوليوود، منذ العام 2016 في فيلم الإثارة البوليسيّ "ماني ماستر"، ولكن تفوّفت إيراداته من عمله في السينما وخارج السينما
وللعام الثاني على التوالي جاء الممثل الأميركي والمصارع المعتزل دواين جونسون، المعروف بلقب "ذا روك" في المركز الثاني، وذلك بمبلغ 124 مليون دولار، في حين احتل الممثل الأميركي روبرت داوني جونير، الحائز على 3 جوائز "غولدن غلوب" المركز الثالث بمبلغ 81 مليون دولار.
وحلّ في المركز الرابع الممثل الأسترالي كريس هيمسورث بمبلغ 64.5 مليون دولار، في حين عاد المركز الخامس للممثل الصيني جاكي شان، والذي يبقى الممثل الأعلى أجراً خارج الولايات المتحدة، حيث حصل على أعلى دخل في الأسواق الصينية بمبلغ 45.5 مليون دولار، وهو انخفاض طفيف عن العام الماضي حيث حصل على دخل بقيمة 49 مليون دولار.
وشهدت القائمة أيضاً عودة النجم الأسمر "ويل سميث" الذي حلّ في المركز السادس بمبلغ 42 مليون دولار. ومن النجوم العالميين الآخرين ضمن العشرة الأوائل في القائمة جاء نجم أفلام "بوليوود" الممثل الهندي أكشاي كومار والنجم "سلمان خان.
وذكرت مجلة "فوربس"، أنّ مجموع إيرادات الممثلين الذكور سويّة في المراكز العشرة الأولى يقدّر بنحو 784 مليون دولار، وهو ما يجعلهم يتقدمون مجددا على قائمة المراكز العشرة لأعلى الممثلات أجرا واللاتي جنين 186 مليون دولار مجتمعات في الفترة ذاتها.
وتصدّرت سكارليت جوهانسون قائمة مجلّة فوربس للممثلات الأعلى أجرًا، بإيرادات تصل قيمتها 40.5 مليون دولار قبل الضرائب. وبررت مجلة فوربس هذه الفجوة في الأجور بين الجنسين إلى هيمنة أفلام الأبطال الخارقين وأفلام الحركة التي تميل لإسناد الأدوار للذكور، والتي تحقق إيرادات بمئات الملايين من الدولارات في شباك التذاكر.