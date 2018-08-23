اعتقال روسي متشدد في ألمانيا يرجّح أنه كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي

تمكنت الشرطة الألمانية من اعتقال روسي للاشتباه في تخطيطه لهجوم بعبوة ناسفة في ألمانيا بعد تحوله إلى الإسلام المتشدد. وتماشيا مع قواعد الخصوصية الألمانية، فقد اكتفت الشرطة بالإشارة إلى أن المتهم يدعى ماغوميد علي سي (محمد علي سي) وأوضحت أنه يبلغ من العمر 31 عاما، وقد تعاون مع فرنسي يدعى كليمان بي، سبق وأن اعتقل في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا في أبريل-نيسان العام الماضي.

وحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام فقد قام علي سي.، الذي اعتقل بعد مداهمة شقته في برلين، بتخزين كميات كبيرة من مادة بيروكسيد الأسيتون، شديدة الانفجار في أكتوبر-تشرين الأول للعام 2016.

وقد تمّ استخدام بيروكسيد الأسيتون المحلي الصنع من قبل متشددين في عدد من الهجمات في غرب أوروبا، بما في ذلك هجوم مانشستر ببريطانيا في مايو-أيار من العام الماضي وهجوم في بروكسل في العام 2016 وهجوم في باريس في العام 2015.

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وأضاف بيان الشرطة أنّ المشتبه به كان يخطط لتفجير العبوة الناسفة في مكان غير محدد في ألمانيا لقتل وإصابة أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

وكليمان بي. متهم بالتخطيط لهجوم باستخدام المتفجرات مع مواطن فرنسي آخر معتقل الآن أيضاً. وكان الادعاء الفرنسي قد أكد العام الماضي أنّ الفرنسيين التقيا أثناء تواجدهما معا في زنزانة واحدة بالسجن، وهما معروفان لدى الأجهزة الأمنية بتحولهما نحو الفكر المتشدد.

واتخذت الشرطة الألمانية إجراءات في أكتوبر-تشرين الأول عام 2016 لإيقاف مساعي كليمان بي. وماغوميد علي سي للتخطيط لهجوم، ولم يتطرق بيان الادعاء لماذا لم يتم اعتقال ماجوميد على سي آنذاك.