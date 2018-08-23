هل تأخذ لندن مكان واشنطن في طهران؟

نقلت وكالة "مهر" الإيرانية، عن رئيس منظمة الطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، الأربعاء، إن "بريطانيا ستحل محل الولايات المتحدة"، بعد انسحاب الأخيرة من عملية تطوير مفاعل "أراك" النووي في بلاده.
وقال صالحي: "إن خبراء من بريطانيا سيحلون محل نظرائهم من الولايات المتحدة في عمليات إعادة تصميم المفاعل".
كما اعتبر رئيس المنظمة "خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لا يعرض إيران لأي مشكلة على الأصعدة العلمية والاكتشاف والتطوير، وبناء محطات توليد طاقة جديدة".
أشار صالحي إلى أن روسيا والصين تتقيدان بالتزاماتهما في إطار الاتفاقيات المشتركة، مضيفا أنه بات بوسع بلاده تخصيب الزينون والتليريوم، بالإضافة الى البلوتونيوم واليورانيوم.
إعادة تصميم المفاعل
وحتى وقت قريب، كان خبراء من الولايات المتحدة وروسيا والصين يعلمون على إعادة تصميم مفاعل أراك النووي الإيراني، الذي يعمل بالماء الثقيل، للحد من كمية البلوتونيوم الذي يرشح عن المفاعل كمنتج جانبي.
وكان عمل الخبراء الأمريكيين يتم بموجب اتفاق نووي أبرمته قوى عالمية مع طهران عام 2015، بيد أن الرئيس دونالد ترامب انسحب منه في أيار/مايو الماضي، ما أثار غضب حلفاء واشنطن.
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كما أعلن ترامب، في تموز/يوليوم الماضي إعادة فرض حزمة جديدة من العقوبات على طهران، فيما رأى نظيره الإيراني، حسن روحان، أن ذلك بمثابة شن حرب من الولايات المتحدة على بلاده.