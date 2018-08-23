شاهد: اكتشاف قبيلة جديدة من السكان الأصليين للبرازيل وسط غابة الأمازون

إلتقطت طائرة بدون طيار شريط فيديو بثته الوكالة البرازيلية للشؤون المحلية الثلاثاء يظهر أفرادا من قبيلة أصلية معزولة تعيش في أعماق قلب غابات الأمازون. وقالت الوكالة إن الصور إلتُقطت خلال حملة استكشافية جرت العام الماضي لمراقبة المجتمعات المعزولة.
مقطع الفيديو أظهر عدة أشخاص من القبيلة وهم يتجولون في منطقة أزيلت من الأشجار في الغابة، وكان أحدهم يحمل قوسا وسهما، حسبما قالت الوكالة البرازيلية.
وذكرت الوكالة البرازيلية التي تقوم بدراسة المجتمعات المعزولة التي تعيش في غابة الأمازون إن فيديو القبيلة التقط في منطقة في فالي دو جافاري التي تعد من المناطق التي كان يعيش فيها السكان الأصليون في الجزء الجنوب غربي من ولاية أمازوناس.
وكشف مسؤول في الوكالة البرازيلية للشؤون المحلية لوكالة أسوشيتد برس أن الباحثين كانوا يراقبون هذه القبيلة في الغابة منذ سنوات لكنهم لم يتمكنوا من تصوير أعضائها، مضيفا أن القبيلة ليس لها اسم.
هذا وقد أحصت الوكالة البرازيلية للشؤون المحلية 107 قبيلة أصلية في أكبر دولة في أمريكا اللاتينية.
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