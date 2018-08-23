شاهد: تدريبات عسكرية للجيش الياباني، ثامن أقوى جيوش العالم

استعرض الجيش الياباني قوته يوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من أغسطس- آب عن طريق تسجيل تدريبات قواته العسكرية الصيفية السنوية عند سفح جبل فوجي.
وشاركت الدبابات والطائرات وسلسلة من العربات المدرعة في مجموعة متنوعة من التدريبات التي شملت الحرائق والقتال تحت الأمطار.
تحدى الآلاف من المشاهدين الأمطار الغزيرة لمشاهدة الحدث، وأُعجب كثيرون بعرض الجيش الياباني.
ويسعى رئيس الوزراء شينزو آبي إلى تعزيز جيش بلاده، الذي يحتل المرتبة الثامنة في العالم وفقاً لنسبة الإنفاق العسكري، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية.
يذكر أن هوية اليابان كدولة مسالمة، كما هو محدد في دستورها، تتناقض مع الواقع بشكل ملحوظ.
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