المصارعون المكسيكيون يحجون إلى كنيسة العذراء كوادالوبي بالأقنعة والأزياء الملونة
شهدت شوارع مكسيكو سيتي الأربعاء حركة غير معهودة حيث قام عشرات من المصارعين المكسيكيين الذين ارتدوا أزياء ملونة وأقنعة بالحج إلى كنيسة السيدة العذراء غوادالوبي الشهيرة لتكريم العذراء.
"لوتشا ليبر" أو "القتال الحر" شكل من أشكال المصارعة التي تعد ثاني أكثر الرياضات شعبية في المكسيك. وعند وصول المصارعين إلى كنيسة السيدة العذراء غوادالوبي تقدموا بالشكر لمعجبيهم، قبل أداء القداس.
وتتميز رياضة لوتشا ليبر عن غيرها من منافسات المصارعة بالأقنعة الملونة وأزياء والمصارعين وبعض الأعمال البهلوانية المثيرة التي غالباً ما يقومون بها أثناء المباريات.
وتعد العذراء غوادالوبي، شفيعة المكسيك ويقدّرها ملايين المؤمنين الكاثوليك في جميع أنحاء العالم لا سيما في أمريكا اللاتينية.