افتتاح ملعب لويس أرمسترونغ الجديد بعرض تقليدي
افتتح الأربعاء ملعب لويس أرمسترونغ الجديد للتنس بعرض تقليدي بعادات مدينة نيو أورليانز في الولايات المتحدة الأمريكية. حفل إفتتاح الملعب الجديد أحيته فرقة موسيقية تقليدية بقيادة موسيقار الجاز وينتون مارسالي. وتم تخصيص 14 ألف مقعد لمغني الجاز الأسطوري أرمسترونغ المنحدر من مدينة نيو اورليانز.
ويعلو الملعب سقف متحرك، ويعدّ الجزء الأخير من عملية تجهيز مركز التنس الوطني بيلي جان كينغ الوطني والتي بلغت قيمتها 600 مليون دولار.
وبعد حفل الافتتاح، لعب كل من جون و باتريك ماكنرو مباراة مباراة ثنائية مع مايكل تشانغ وجيمس بليك أمام 1800 متفرج.